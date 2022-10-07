Начальная сумма фонда составит 100 миллионов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах создания фонда с целью закупки оружия для Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию Макрона по итогам неформального саммита 27 лидеров стран-членов Евросоюза, который проходит в Праге (Чехия).

Президент Франции объявил о планах создания фонда на начальную сумму в 100 миллионов евро с целью закупки оружия для Украины непосредственно у производителей вооружения.

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Позиция Франции в войне против Украины

Как известно, власти Франции осудили вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

В мае президент Владимир Зеленский рассказал итальянским журналистам, что Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки относительно суверенитета Украины.

Кроме того, президент Франции часто звонит Путину с начала полномасштабной войны в Украине. После волны критики в его сторону, он заявил, что готов продолжать разговаривать с Путиным "пока об этом просит Владимир Зеленский и пока его страна может помочь в продвижении мирных переговоров".

16 июня Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги посетили Киев.

Как сообщал УНИАН, ранее Франция передавала Украине самоходные артустановки типа Caesar и противотанковые ракетные комплексы Milan. Также они передали мобильную лабораторию ДНК.

Недавно СМИ сообщили, что Франция хочет передать Украине двадцать бронеавтомобилей Bastion.

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