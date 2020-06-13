ПЦР-тесты не выявили коронавирус у членов Офиса президента и министров, вернувшихся из Франции

У представителей Офиса президента и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными.

После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

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Об этом говорится в сообщении на сайте президента. "У представителей Офиса президента и Кабинета министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили", отмечается в сообщении.

Там напомнили, что в пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Францию с однодневным рабочим визитом. Возглавлял делегацию вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

"В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июня стало известно, что у супруги Зеленского Елены обнаружили коронавирус. Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. В связи с этим, президент Владимир Зеленский ограничил встречи и находится на частичном карантине.

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