Украина уже получила специальный опросник по вопросам, которые необходимо решить для организации "Евровидения" в Украине.

Нет сомнений, что следующее "Евровидение" должно пройти в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, Украина уже получила специальный опросник по вопросам, которые необходимо решить для организации "Евровидения" в Украине.

"У нас нет сомнений относительно того, что оно должно происходить в Украине. Единственное, что никто не проводил "Евровидение" во время войны до этого", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что сегодня будет обсуждать этот вопрос с президентом Европейского вещательного союза (EBU).

"Мы сейчас ищем совместно с коллегами ответы на наиболее важные условия, которые выдвигает вещательный союз. Но, я думаю, что в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия возможно должны быть изменены", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая украинский группа "Kalush Orchestra" с песней "Stefania" выиграл песенный конкурс "Евровидение-2022", который проходил в итальянском Турине.

Поэтому следующий конкурс должен состояться в Украине.

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