Украинский танцор так необычно решил найти средства для помощи украинским военным.

Килиммен из победившей на Евровидении группы Kalush Orchestra продает свидание с собой. Украинский танцор, которого зовут Влад Курочка, объявил об этом, зарегистрировавшись на благотворительном аукционе встреч "Увидимся" в Instagram.

По состоянию на утро 30 мая сумма, которую предлагают за свидание с танцором - 6 тысяч гривен. Аукцион будет продолжаться до 5 июня.

"Влад Курочка. Да, это именно он поражал всю Европу своими движениями в составе группы "KALUSH", с которой победил Евровидение.

Ранее парень торжествовал в европейских чемпионатах по брейк дансу, а также соревновался в шоу "Танцуют все", дойдя до суперфинала и заняв 2 место", - сказано на странице аукциона.

Вырученные средства будут направлены на помощь украинским военным, которые сейчас защищают свою страну в горячих точках.

Напомним, на концерте Scorpions поляки подняли флаг Украины под песню "Wind of change".

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