Выдвинуть свои кандидатуры партии могут до 14 февраля, а самовыдвиженцы - до 24 февраля.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата на выборах народного депутата в округе №206, где был избран Антон Поляков, умерший в начале октября 2021 года.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальном сайте ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Ломака кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от политической партии "УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко", - говорится в сообщении.

Смерть Антона Полякова: что случилось с нардепом

Как сообщал УНИАН, народный депутат от группы "Партия "За майбутне" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября 2021 года.

Депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. Медикам "скорой" не удалось его реанимировать.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". В полиции рассматривают несколько версий смерти политика.

Довыборы на Черниговщине: основные даты

ЦИК назначила выборы в 206 округе, где ранее был избран Поляков, на 27 марта 2022 года. Избирательный процесс в округе стартовал 26 января.

Выдвинуть свои кандидатуры партии могут до 14 февраля, а самовыдвиженцы - до 24 февраля. Результаты выборов ЦИК должна установить до 11 апреля включительно.

206 округ: расположение и население

В современном виде центр 206 округа расположен в Чернигове в помещении Черниговского районного совета. Округ включает в себя часть Черниговского района, а именно - Новозаводского района города Чернигова и территории 11 территориальных громад области. Среди них Гончаровская, Михайло-Коцюбинская, Олишевская, Седневская, Любецкая, Добрянская, Репкинская поселковые и Ивановская, Новобелорусская, Киселевская, Киенская сельские общины.

В округе расположено 174 избирательных участка. Из них 43 - в областном центре, 131 - в сельской местности.

Ориентировочное количество избирателей - 141 692 человека. Половина из них живет в городской части округа - Чернигове.

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