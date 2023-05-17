Секретарь СНБО подчеркнул, что для прекращения войны Россия должна перестать убивать укранцев и освободить захваченные территории.

Лучшим методом дипломатии в отношениях с Россией является оружие, ведь другого языка, кроме силы, русские не понимают.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что для прекращения войны Россия должна перестать убивать укранцев и освободить захваченные территории.

"Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает. Хотите прекращения войны - призывайте сначала Россию сложить оружие и уйти с территории Украины. Это о Справедливости!", - заявил Данилов.

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Мирные инициативы по войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2023 года Китай представил свой "мирный план" по завершению войны в Украине. Инициатива Пекина, состоящая из 12 пунктов, больше направлена на замораживание ситуации, ведь, например, не содержит требований по выводу российских войск с нашей территории.

Также с идеями по "миру" выступал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ради достижения мира следует уступить Крым. И захотел "для установления мира" создать группу стран, которые не вовлечены в российско-украинскую войну, вроде G20.

В свою очердеь, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель посоветовал Китаю и Бразилии, которые предлагают "мирные планы" для Украины, сначала увидеть последствия войны собственными глазами.

А недавно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что государства Африки предложили новую инициативу, чтобы завершить войну РФ против Украины. По его словам, в посреднических усилиях примут участие ЮАР, Египет, Республика Конго, Уганда, Сенегал и Замбия.

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