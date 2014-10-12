Гелетей может уйти с поста министра обороны – Семенченко
08:23, 12 октября 2014Политика
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Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что глава Министерства бороны Украины Валерий Гелетей может уйти в отставку.
Гелетей может уйти с должности, заявил Семенченко / Фото УНИАН
Об этом он написал на странице в Facebook.
Читайте такжеГелетей считает, что в Иловайске не было серьезных ошибок, а были «какие-то просчеты» По его словам, о том, что Гелетей написал рапорт об отставке, ему стало известно из слухов.
"Доносятся слухи о том, что министр обороны написал паспорт (скорее всего, подразумевается "рапорт" - ред.) об отставке. По-моему, достойный шаг, если это конечно правда. ", - сообщил Семенченко.
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