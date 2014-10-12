Гелетей может уйти с поста министра обороны – Семенченко

Об этом он написал на странице в Facebook.

Читайте такжеГелетей считает, что в Иловайске не было серьезных ошибок, а были «какие-то просчеты» По его словам, о том, что Гелетей написал рапорт об отставке, ему стало известно из слухов.

"Доносятся слухи о том, что министр обороны написал паспорт (скорее всего, подразумевается "рапорт" - ред.) об отставке. По-моему, достойный шаг, если это конечно правда. ", - сообщил Семенченко.