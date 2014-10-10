Неизвестные предатели слили сайтам боевиков секретные списки украинских десантников (видео)

Перечень более чем 500 десантников, большинство из которых буковинцы, был на днях обнародован на пророссийских сайтах под заголовком "Они убивали Донбасс", пишет ТСН.

В документе подробно описано, кто из военных находится в зоне АТО, кто в отпуске, а кто находится в больнице.

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Так, военнослужащий этой бригады Денис Католик, вернувшийся из зоны АТО несколько дней назад, узнал, что его фамилия и воинское звание вместе с данными сослуживцев попали на пророссийские сайты, еще на Востоке.

Денис говорит, то, что конфиденциальная информация о военнослужащих попала в свободный доступ, к тому же на сепаратистские сайты, десантников особо не смутило, в отличие от членов их семей.

Ранее сообщалось, что в Краматорске СБУ задержала шпиона, работавшего на разведку РФ.