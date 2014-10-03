Аннексированный Крым посетило вдвое меньше туристов, чем в прошлом году
14:00, 03 октября 2014Политика
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Незаконно аннексированный Россией Крым с начала этого года посетили 3 миллиона туристов.
Турпоток в Крым из-за аннексии сократился вдвое / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного парламента оккупированной автономии, который назвал себя Государственный совет Республики Крым.
По данным пресс-службы, 1,7 млн человек в этом году прибыли в Крым через Керченскую паромную переправу.
Как сообщал УНИАН, в Крыму в 2013 году отдохнули 5,89 млн человек, в 2012 году - 6,134 млн, в 2011 году - 5,676 млн, в 2010 году - 5,739 млн человек.
Читайте такжеАгрессия против Украины России обернется потерей 4 миллиардов евро туристического рынкаКак известно, в марте 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым.
При этом ЕС, США и большинство стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.
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