Блок Порошенко может получить рекордный результат на выборах - КМИС
В Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах имеют шанс пройти шесть партий: «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия, «Батькивщина», «Гражданская позиция», «Народный фронт» и «Сильная Украина».
Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в предпоследнее воскресенье сентября, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет проголосовали бы за партии:
18.3% Блок Петра Порошенко (Ю.Луценко)
4.8% Радикальная партия Олега Ляшко
3.6% «Батькивщина» (Ю.Тимошенко)
3.2% «Гражданская позиция» (А.Гриценко)
2.7% «Народный фронт» (А.Яценюк)
2.4% «Сильная Украина» (С.тигипко)
2.2% «Свобода» (О.Тягнибок)
2.1% Коммунистическая партия Украины (П.Симоненко)
2.0% «УДАР» Виталия Кличко
1.2% «Объединение " Самопомощь» (Садовый)
3.8% За все остальные партии в целом
2.0% Зачеркнули бы все политические партии в бюллетене / испортили бюллетень
22.5% решили не принимать участия в голосовании
29.0% не определились, за кого голосовать.
Таким образом, если бы парламентские выборы состоялись в предпоследнее воскресенье сентября, а те, кто не определился, за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 47% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:
39.5% - за партию «Блок Петра Порошенко» (Ю.Луценко)
10.4% - за Радикальная партия Олега Ляшко
7.8% - за партию «Батькивщина» (Ю.Тимошенко)
6.9% - за партию «Гражданская позиция» (Гриценко)
5.8% - за партию «Народный фронт» (А.Яценюк)
5.2% - за партию «Сильная Украина» (Тигипко)
4.7% - за партию «Свобода» (Тягнибок)
4.5% - за Коммунистическую партию Украины (П.Симоненко)
4.3% - за партию «УДАР» Виталия Кличко
2.6% - за партию «Объединение Самопомощь» (Садовый)
8,2% - за все остальные партии в целом.
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Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 12 по 21 сентября 2014 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Методом личного интервью опрошено 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Луганской области и АР Крым, по стохастической выборке с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.
В Луганской области из-за военных действий оказалось невозможным проводить опрос. Интервью, которые должны были проводиться в Луганской области, были проведены в Донецкой области, население которой за своими электоральными и многими другими политическими ориентациями меньше всего отличается от населения Луганской области.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.