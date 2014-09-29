Блок Порошенко может получить рекордный результат на выборах - КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду Украины происходили в предпоследнее воскресенье сентября, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет проголосовали бы за партии:

18.3% Блок Петра Порошенко (Ю.Луценко)

4.8% Радикальная партия Олега Ляшко

3.6% «Батькивщина» (Ю.Тимошенко)

3.2% «Гражданская позиция» (А.Гриценко)

2.7% «Народный фронт» (А.Яценюк)

2.4% «Сильная Украина» (С.тигипко)

2.2% «Свобода» (О.Тягнибок)

2.1% Коммунистическая партия Украины (П.Симоненко)

2.0% «УДАР» Виталия Кличко

1.2% «Объединение " Самопомощь» (Садовый)

3.8% За все остальные партии в целом

2.0% Зачеркнули бы все политические партии в бюллетене / испортили бюллетень

22.5% решили не принимать участия в голосовании

29.0% не определились, за кого голосовать.

Таким образом, если бы парламентские выборы состоялись в предпоследнее воскресенье сентября, а те, кто не определился, за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 47% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:

39.5% - за партию «Блок Петра Порошенко» (Ю.Луценко)

10.4% - за Радикальная партия Олега Ляшко

7.8% - за партию «Батькивщина» (Ю.Тимошенко)

6.9% - за партию «Гражданская позиция» (Гриценко)

5.8% - за партию «Народный фронт» (А.Яценюк)

5.2% - за партию «Сильная Украина» (Тигипко)

4.7% - за партию «Свобода» (Тягнибок)

4.5% - за Коммунистическую партию Украины (П.Симоненко)

4.3% - за партию «УДАР» Виталия Кличко

2.6% - за партию «Объединение Самопомощь» (Садовый)

8,2% - за все остальные партии в целом.

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Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 12 по 21 сентября 2014 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) совместно с Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Методом личного интервью опрошено 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Луганской области и АР Крым, по стохастической выборке с квотным отбором на последнем этапе, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской области из-за военных действий оказалось невозможным проводить опрос. Интервью, которые должны были проводиться в Луганской области, были проведены в Донецкой области, население которой за своими электоральными и многими другими политическими ориентациями меньше всего отличается от населения Луганской области.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.