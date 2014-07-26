СБУ выдворила из Украины журналиста "Russia Today"
02:07, 26 июля 2014Политика
0 0
Служба безопасности Украины в Донецке задержала журналиста и блогера Уильяма Грэхема Филипса, подданного Великобритании, который работает на российском пропагандистском телеканале Russia Today.
СБУ выдворила из Украины журналиста "Russia Today" / Фото ТВі
Телеканал входит в состав новообразованного российского государственного медиа-холдинга Russia Today, который возглавляет Дмитрий Киселев.
Как сообщают в пресс-службе СБУ, после задержания Филипс был опрошен, после чего ему зачитали решение СБУ о принудительном выдворении за пределы Украины с запретом въезда на ее территорию сроком на 3 года в интересах обеспечения государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности".
22 июля 2014 года Филипс получил аккредитацию журналиста в так называемой "Донецкой народной республике". Поддерживал отношения с лидерами сепаратистов и террористов, которые, по его словам, к нему хорошо относились.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter