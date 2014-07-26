СБУ выдворила из Украины журналиста "Russia Today"

Телеканал входит в состав новообразованного российского государственного медиа-холдинга Russia Today, который возглавляет Дмитрий Киселев.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, после задержания Филипс был опрошен, после чего ему зачитали решение СБУ о принудительном выдворении за пределы Украины с запретом въезда на ее территорию сроком на 3 года в интересах обеспечения государственной безопасности, суверенитета и территориальной целостности".

22 июля 2014 года Филипс получил аккредитацию журналиста в так называемой "Донецкой народной республике". Поддерживал отношения с лидерами сепаратистов и террористов, которые, по его словам, к нему хорошо относились.