Бойцов 72-й бригады десантников доставили в Киев

Бойцов 72-й отдельной механизированной бригады, которых вывели с территории России, доставили в Киев и не говорят, куда повезут дальше, сообщает корреспондент ТСН.

Как рассказал военный бригады Евгений Настич по телефону, половина из бойцов собирается саботировать дальнейшее перемещение, ведь им не говорят конечный маршрут поездки. В поезде десантников не обеспечили ни едой, ни водой. Бойцов в спецпоезде перевозят из города в город. Ранее десантникам обещали пару дней передышки в Киеве, ведь их часть дислоцируется в Белой Церкви. Но теперь военным приказано не расходиться, потому что следующей остановкой их "путешествия" станет Чернигов.

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В рядах десантников назревает недовольство, половина из них угрожает остаться в Киеве, если им не сообщат о конечном пункте назначения. 10 бойцов уже ушли из поезда и сообщили, что будут оставаться в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, накануне часть военнослужащих сил АТО после длительного обстрела из танков, тяжелых орудий, БМ 21 «Град» и по окончании в них боеприпасов были вынуждены отойти на территорию Российской Федерации. Перед уходом они взорвали остатки боевой техники и уничтожили свое оружие.