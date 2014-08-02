Россия создает искусственный дефицит продуктов в Крыму - фискальная служба

Об этом говорится в заявлении Государственной фискальной службы Украины, сообщает Крым.Реалии.

В ведомстве напомнили, что первого августа представители России полностью заблокировали въезд транспорта с украинскими продовольственными товарами в аннексированный Крым.

Формальная причина задержки – несоответствие санитарным нормам России.

В частности, российская сторона препятствует ввозу на территорию Крыма кукурузы, кукурузной крупы, сои, соевой муки, семян подсолнечника, консервации, молочной продукции, безалкогольных напитков.

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«Считаем, что Россия создает искусственный дефицит продуктов питания на временно оккупированной территории Украины. Также такие действия направлены на принудительное получение российских таможенных разрешений для украинских перевозчиков – являются частью мероприятий по легитимизации оккупационной власти», – говорится в заявлении.

Как сообщалось раньше, из-за введенного Россией запрета на ввоз украинской молочной продукции, полки крымских супермаркетов снова опустели. Причем отсутствует как украинская «молочка», так и российская.

Представитель одного из керченских супермаркетов «Сильпо» пояснила это тем, что у сети «нет поставщика и поэтому появления молока и молочной продукции в ближайшее время можна не ждать».

С 1 августа вступит в силу запрет на ввоз украинской сои, соевой муки и семечек. Ранее российские власти запретили ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, а также существенно ограничили поставки кондитерских изделий и мяса птицы.