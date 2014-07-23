В засаде под Лисичанском погиб полковник Нацгвадии Радиевский
22:56, 23 июля 2014Политика
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В бою за освобождения города Лисичанска Луганской области погиб командир части, полковник Национальной гвардии Украины Александр Радиевский
Радиевский лично руководил действиями бойцов по уничтожению вражеских блокпостов / vv.gov.ua
"В ходе спецоперации по освобождению Лисичанска полковник Радиевский вместе с бойцами попал в засаду на мосту. Жизнь смельчака оборвалась на поле боя", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
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15 июля указом президента за личное мужество и самоотверженность полковник Александр Радиевский был награжден орденом "За мужество" III степени.
"Командир Радиевский в целом два с половиной месяца находился в зоне АТО, не бросая и на мгновение своих подчиненных", - отметили в Нацгвардии.
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