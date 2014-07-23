В засаде под Лисичанском погиб полковник Нацгвадии Радиевский



"В ходе спецоперации по освобождению Лисичанска полковник Радиевский вместе с бойцами попал в засаду на мосту. Жизнь смельчака оборвалась на поле боя", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

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15 июля указом президента за личное мужество и самоотверженность полковник Александр Радиевский был награжден орденом "За мужество" III степени.

"Командир Радиевский в целом два с половиной месяца находился в зоне АТО, не бросая и на мгновение своих подчиненных", - отметили в Нацгвардии.