Коалиция хочет, чтобы Ющенко пропустили перед НАТО

Фракции коалиции – БЮТ и НУ-НС - настаивают, чтобы все вопросы, касающиеся НАТО, были рассмотрены в Верховной Раде завтра только после заслушивания ежегодного послания Президента Украины к парламенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО.

В то же время, по его словам, во время Согласительного совета фракции оппозиции не продемонстрировали никаких уступок в направлении конструктивной работы.

«НАТО – это повод, который оппозиция будет пытаться использовать еще долго, вплоть до попыток роспуска парламента», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, голосование по постановлениям относительно НАТО целесообразно было бы проводить только после заслушивания ежегодного послания Президента. При этом, сказал В.КИРИЛЕНКО, коалиция настаивает, чтобы после рассмотрении этих постановлений состоялось голосование по пакету законопроектов, в частности, относительно отмены депутатской неприкосновенности, льгот и привилегий, о парламентской оппозиции.

При этом, по словам лидера фракции НУ-НС, фракции КПУ и Партии регионов не поддерживают такие предложения. «Очевидно, у них на цели дальнейшая дестабилизация работы парламента», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, состоится ли заслушивание послания Президента к ВР, если оппозиция и в дальнейшем будет блокировать трибуну, В.КИРИЛЕНКО сказал, что по этому поводу глава государства самостоятельно будет принимать решение. «Но если оппозиция является ответственной, то она должна дать возможность главе государства осуществить свое конституционное право и произнести послание», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что сегодня вечером состоится заседание Совета коалиции, на котором будут рассматриваться действия фракций БЮТ и НУ-НС во время завтрашнего пленарного заседания.