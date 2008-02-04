Янукович ”коротко переговорил” с Тимошенко

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что договорился с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО встретиться на этой неделе и обсудить существующие острые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я сегодня видел Юлию ТИМОШЕНКО в Секретариате Президента, и мы очень коротко переговорили и договорились, что в ближайшее время, скорее всего на этой неделе, встретимся и обсудим самые острые вопросы, которые существуют», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что «это нормальный подход». В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, фракция Партии регионов проводит встречи с Председателем ВР, хотя он и представляет коалицию. Также, отметил В.ЯНУКОВИЧ, проходят его встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.