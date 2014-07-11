СБУ заявила, что на Майдане иностранные спецслужбы дискредитируют патриотов
Служба безопасности Украины противодействует иностранным спецслужбам, которые пытаются дискредитировать патриотические организации, а также преступным попыткам коррумпированных "политиков" "приватизировать" Майдан.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"На обращение Генерального прокурора Виталия Яремы СБУ принимает неотложные меры для содействия правоохранительным органам в целях восстановления правопорядка в Киеве", - говорится в документе.
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"Все материалы задокументированной противоправной и провокационной деятельности передаются для правового реагирования в органы внутренних дел и прокуратуры", - отметили в ведомстве.
"СБУ разделяет позицию Генпрокуратуры относительно достойного почтения памяти наших сестер и братьев, которые отдали свою жизнь в борьбе с преступным режимом, обеспечение равенства всех без исключения перед законом, а также необходимости нормализации ситуации в городе Киеве", - говорится в заявлении.