Неделя в цифрах

В 2,5 раза, по сравнению с прошлым годом, снизилось количество туристов, которые, традиционно, посещают Крым в период майских праздников. Такие данные приводят в профильном министерстве нелегитимного крымского правительства. По их данным, средний уровень загрузки курортов, на сегодняшний день, составляет 28-30%, в зависимости от региона.

3 матча заключительного, 30-го тура, украинской футбольной Премьер-лиги прошли на нейтральных полях. Это было связано с запретом ФФУ на проведение игр на территории Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областей.

5% избирательных участков на досрочных президентских выборах в Украине 25 мая могут не открыться. По данным Комитета избирателей Украины, ряд округов не готовы к выборам в Луганской и Донецкой областях. Тем не менее, согласно украинскому законодательству, даже без открытия всех избирательных участков, есть все основания для признания результатов голосования.

7 человек погибли во время взрыва жилого дома в Николаеве 12 мая. На момент прибытия подразделений оперативно-спасательной службы произошло разрушение несущих конструкций с 8-го по 10-ый этажи третьего и четвертого подъездов, в которых проживают 213 человек. Были эвакуированы 73 жителя жилого дома.

21 кандидат в президенты остается в избирательных бюллетенях. Несмотря на тот факт, что, на уходящей неделе, несколько кандидатов в президенты заявили о снятии своих кандидатур, ЦИК, согласно закону, не может отменить их регистрацию. Возможные сроки снятия с регистрации истекли 2 мая.

24 украинских силовика погибли в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, еще около 70 человек получили ранения. Эти данные приводит группа «Информационное сопротивление». Тем временем, источники в СБУ сообщают о гибели 21-го силовика.

32% жителей Донецкой области приняли участие в «референдуме» о независимости Донецкой народной республики. В аналогичном опросе на Луганщине поучаствовали 24% населения области. Такими данными располагает официальная центральная власть. В то же время, самопровозглашенные руководители Донецкой и Луганской областей озвучивают другие цифры. Так, сепаратисты Донецка утверждают, что за государственную самостоятельность ДНР проголосовало 89% граждан, их «коллеги» из Луганска говорят, что за отделение региона от Украины проголосовало 94-98% граждан.

52% украинцев положительно или скорее положительно относятся к бойкоту российских товаров. При этом, согласно данным опроса, проведенного компанией TNS, немного более трети (39%) респондентов уже бойкотируют российские товары в Украине.

70 правительственных автомобилей намерены продать в Кабинете министров. Согласно сообщению Департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ, соответствующий аукцион назначен на 6 июня. Принять участие в торгах может любой желающий. Регистрационный взнос – 17 гривен.

90% киевлян намерены принять участие в голосовании на выборах мэра столицы и депутатов Киевсовета. Напомним, в избирательной гонке принимают участие 19 кандидатов в мэры, 35 партий и около 1,5 тыс. кандидатов в депутаты Киевсовета по мажоритарным округам.

2 191 международных наблюдателей будут контролировать ход голосования на досрочных президентских выборах в Украине 25 мая. От девятнадцати международных организаций – 1950 человек, от восемнадцати иностранных государств – 241 человек.

Более 7 000 крымских татарпокинули территорию Крыма «из-за давления со стороны оккупантов» после аннексии полуострова Российской Федерацией. Напомним, 18 мая исполняется 70 лет со дня депортации сталинским режимом крымскотатарского народа, но нелегитимные власти Крыма не позволили крымским татарам провести траурный митинг в центре Симферополя, запретив проведение массовых мероприятий на полуострове до 6 июня.

2 622 600 жителей Донецкой и Луганской областей приняли участие в территориальном опросе за присоединение к Днепропетровской области. Голосование происходило на 40-ка избирательных участках в Дебальцево, Енакиево, Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе, Новоазовске, Алчевске, Стаханове, Брянке, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Старобельске, Сватово и т.д.

45 378 000 жителейпроживает в Украине. По свежим данным Государственной службы статистики, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, население страны сократилось на 135, 4 тысячи человек. В январе-марте 2014 года из Украины эмигрировало почти 4 тысячи человек, а иммигрировало - 14,4 тысячи человек.

122 100 000 гривень поступили на счета Министерства обороны Украины в рамках акции «Поддержи украинскую армию». Из этой суммы - 114,9 млн. грн – денежные переводы на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины. Кроме того, с помощью звонков на единый мобильный номер «565» на поддержку украинской армии перечислено более 28 млн 39 тыс. грн.

Маргарита Андреева