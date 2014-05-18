Более 7 тысяч татар покинули Крым из-за давления оккупантов - постпред Украины в ООН

На торжественной церемонии, посвященной памяти о 70-й годовщине депортации татар с крымского полуострова в 1944 году, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, передает Голос Америки.

Он напомнил присутствующим, что депортация крымских татар из Крыма стала для всего мира символом бесчеловечности тоталитарной власти.

«Тысячи крымских татар были высланы, и 40 процентов из них погибли в поселениях в Узбекистане, Казахстане, на Дальнем Востоке, - сказал постоянный представитель Украины при ООН. - Но теперь произошло еще одно страшное и трагическое событие - аннексия Крыма Россией».

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Сергеев заявил, что украинская власть обеспокоена ситуацией в Крыму - «запугиваниями, обысками и подавлением прав крымскотатарского населения в Крыму, тем, что лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву запрещен въезд в Крыму, тем, что запрещены церемонии в память о жертвах депортации».

Сергеев добавил, что после аннексии Крыма Россией более 7 тысяч крымских татар вынуждены были оставить полуостров «из-за давления со стороны оккупантов».

«Украинская власть выступает за солидарность между всеми украинцами, но агрессоры пытаются эту солидарность разрушить. Однако мы знаем, что те, кто игнорирует исторические уроки, будут наказаны», - заявил представитель Украины.