Количество погибших во время АТО силовиков увеличилось до 24

Об этом сообщил координатор группы ”Информационное Сопротивление” Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

“Относительно потерь украинских силовиков в ходе АТО. По данным группы ”Информационное Сопротивление”, в ходе АТО были зафиксированы следующие потери: Вооруженные силы Украины - 16 человек; СБУ -3 человека; ВВ МВД (Национальная гвардия) - 5 человек. Раненых в целом около 70 человек”, написал Тымчук.

Он отметил, что группа “ИС” является не официальной структурой, поэтому ожидают, что списки погибших героев будут уточнены соответствующими госорганами.

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“Стоит понимать, что предоставление подобной исчерпывающей и объективной информации - это наш святой долг перед теми, кто отдал свою жизнь во имя Украины. Также это важная составляющая противодействия лживой российской пропаганде”, - отметил Тымчук.

Ранее источники в СБУ сообщали о гибели 21 силовика.