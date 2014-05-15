Российские товары бойкотируют почти 40% украинцев - опрос

Об этом сообщается в результатах апрельского опроса, проведенного компанией TNS.

Также оценивался вопрос о вступлении Украины в ЕС, в рамках которого более половины респондентов (53%) проголосовали бы в апреле за вступление, 36% проголосовали бы против. При этом количество сторонников ЕС снижается с Запада (80%) на Восток (32%), а в гендерных показателях мужчины (59%) оказались большими сторонниками вступления, чем женщины(48%).

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Другим важным пунктом был вопрос о способах внесения изменений в Конституцию. В этом вопросе прослеживается возрастание поддержки референдума (62%) как инструмента по внесению таких изменений на 10% по сравнению с прошлым месяцем. 17% признают таким инструментом Верховную Раду, что является на 5% меньше, чем в прошлом месяце. Практически стабильное количество респондентов (13%) придерживается мнения, что изменения должны вноситься на избранном специально для этого случая Конституционном собрании, а количество апатичных респондентов возросло с 1% до 4%.

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Респонденты также оценили роль Президента Украины в контексте конституционных изменений. Доминирующего мнения по этому поводу не оказалось. Количество сторонников того, что Президент должен разделить власть с Премьер-министром, утверждаемым парламентом, значительно возросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило 31%. Однако 30% считает, что Президент должен быть главой правительства и принимать на себя всю полноту ответственности за внутреннюю и внешнюю политику. Идею о том, что Президент должен быть главой государства, символом нации без властных полномочий поддержало 22%, 9% ответило, что Президент вообще не нужен. При этом сторонники сильной президентской власти живут преимущественно на юге страны.

Еще один важный вопрос касался справедливости украинского общества, которое лишь порядка 11% респондентов считают справедливым. Более же половины (55%) считают его несправедливым. При этом оба показателя остаются стабильными по отношению к предыдущему месяцу. Однако количество респондентов, которое считает общество настолько справедливым, настолько же и несправедливым выросло на 7% и составило 31%. Таким образом, средний показатель справедливости общества за апрель незначительно вырос.

Выборка репрезентативная по регионам и половозрастной структуре для городов 50 тыс.+. Выборочная совокупность - 1000 респондентов. Исследование проводилось в Интернете среди пользователей 18-55 лет.