Неделя в цифрах

3 сотрудника спецподразделения «Альфа», захваченные в Славянске, были освобождены в обмен на трех лидеров самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Речь идет о Губареве и Перепечаенко. Фамилия третьего освобожденного неизвестна.

5 украинских интернет-проектов стали победителями международного конкурса блогов The Bobs, который проводит немецкое издание Deutsche Welle, в шести номинациях. Проект YanukovychLeaks одержал на The Bobs двойную победу – он получил приз организации "Репортеры без границ", и победил в открытом интернет-голосовании.

9 человек погибли и 42 ранены в ходе антитеррористической операции в Мариуполе Донецкой области.

14 украинских военнослужащих погибли, а еще 66 – получили ранения с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе.

17 банков, которые могут быть причастны к финансированию сепаратистской деятельности, выявили правоохранительные органы на сегодняшний день. Названия учреждений пока не оглашаются.

44% украинцев готовы защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках согласно опросу. Кроме того, 51% респондентов считает, что Украина должна вести боевые действия для защиты государственных границ, если российские войска пересекут материковую границу страны. Боевые действия для защиты государственной границы поддерживают почти 75% опрошенных на Западе и Севере страны, в Центре – 60% и почти 40% - на Юге и Востоке.

45,4% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать на выборах президента Украины, знают, за кого отдадут свой голос – 54,6% респондентов. Самый высокий процент тех, кто уже выбрал кандидата – на Севере Украины – 67%. В западных областях с кандидатом определились 55,4% респондентов. Результаты опроса в центральных регионах показали, что знают за кого будут голосовать 58% респондентов. Самый низкий процент избирателей, которые определились с кандидатом – в южных регионах - всего 43%, в восточных областях таких 54,5%.

50 – во столько раз апелляционный суд Киева снизил размер залога для бывшего ректора Национального университета налоговой службы Петра Мельника – с 30 миллионов гривен до почти 600 тысяч.

84,1% украинцевпланируют голосовать на выборах президента 25 мая. Самый высокий процент желающих идти на выборы – на Западе Украины – 95,2%. В северных областях на выборы пойдут 90,7% украинцев, в центральных регионах голосовать 25 мая намерены девять из десяти украинцев – 90,8%.

7723 жителя АРК (не считая военнослужащих) выехали на материковую часть Украины из-за аннексии Россией Крыма. 1862 из них – пенсионеры. Наибольшее количество крымчан – 2111 человек – находятся теперь в Киеве.

100000 уже заполненных бюллетеней были обнаружены у задержанных в окрестностях Славянска террористов за сутки до незаконного “референдума”. На всех бюллетенях была проставлена отметка в графе «ДА» в поддержку независимости так называемой «Донецкой народной республики». У задержанных также изъяли автоматы, пистолеты и патроны.

200 000 гривен получит семья каждого погибшего в Одессе во время массовых беспорядков 2 мая. По последним данным, в результате столкновений и пожара в городе в больницы обратились 214 человек, из них 27 – в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

114 000 000 долларов выделят СШАна выборы президента Украине. Кроме денег, в Украину будут направлены 1 тысяча международных наблюдателей по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Из них десятую часть, то есть 100 человек, обеспечат США – это члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ и конгрессмены. В настоящее время в Украину уже прибыли 100 наблюдателей ОБСЕ, а 20 мая в страну прибудут еще 900.

1 500 000 000 гривень необходимо госорганам Украины для легализации программного обеспечения. Общая потребность в легализации программного обеспечения органов государственной власти составляет почти 400 тысяч экземпляров.

Анастасия Береза