45% украинцев еще не определились, за кого будут голосовать на выборах - опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного по заказу ТСН компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая.

Респондентов спрашивали, определились ли они уже с кандидатом, за которого будут голосовать на выборах 25 мая.

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Согласно опросу, 54,6% респондентов знают, за кого отдадут свой голос, а 45,4% еще не определились с кандидатом в президенты.

Самый высокий процент тех, кто уже выбрал кандидата - на Севере Украины - 67%. В то же время пока не знают, за кого будут голосовать каждый третий житель северных областей - 33%.

В западных областях с кандидатом определились 55,4% респондентов, не смогли утвердительно ответить на вопрос 44,6% опрошенных.

Результаты опроса в центральных регионах показали, что знают за кого будут голосовать 58% респондентов. Еще не определились - 42%.

Самый низкий процент избирателей, которые определились с кандидатом - в южных регионах - всего 43%. Не смогли ответить на вопрос более половины респондентов - 56,2%.

Мало отличается ситуация и в восточных областях. Определились с выбором - меньше половины - 45,5%, не выбрали кандидата 54,5% респондентов.

Стоит отметить, что в ряде регионов на Востоке Украины проходит антитеррористическая операция, в некоторых городах действуют террористы, которые захватывают госздания, похищают и пытают людей и призывают не признавать нынешнюю власть и игнорировать выборы 25 мая.

Опрос проводился по заказу канала 1+1 компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая. Метод опроса: компьютеризированные телефонные интервью (CATI) со звонками на мобильные телефоны. Выборка случайная, репрезентативна для населения Украины в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона.

Ошибка не превышает 3.5% для выборки в целом или 9.0% для одного региона.

Полный состав регионов:

Север: Житомирская, Киев, Сумская, Черниговская. Макс. ошибка - 7.9%

Мероприятие: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая. Макс. ошибка - 7.5%

Центр: Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская. Макс. ошибка - 7.1%

Юг: Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская. Макс. ошибка - 9.0%

Восток: Днепропетровская, Луганская, Харьковская. Макс. ошибка - 7.3%

А за кого бы проголосовали украинцы, если б выборы прошли в это воскресенье, вы узнаете в ТСН.Тиждень в 19.30.