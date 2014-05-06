В Днепропетровске учредили Фонд помощи раненным и семьям погибших
22:55, 06 мая 2014Политика
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Штаб национальной защиты Днепропетровской области совместно с МВД, МО и АТЦ учреждает Фонд помощи раненным и семьям погибших.
В Днепропетровске учредили Фонд помощи раненным и семьям погибших
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов
"Первые деньги уже поступили от бизнесменов Днепропетровска. Каждой семье погибшего будет выплачен 1 миллион гривен. Каждый раненый не останется без помощи.
Каждый защитник Отечества должен знать, что Страна его не бросит", - написал он.
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