В Днепропетровске учредили Фонд помощи раненным и семьям погибших

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов

"Первые деньги уже поступили от бизнесменов Днепропетровска. Каждой семье погибшего будет выплачен 1 миллион гривен. Каждый раненый не останется без помощи.

Каждый защитник Отечества должен знать, что Страна его не бросит", - написал он.