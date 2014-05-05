Бойцы ликвидированного спецподразделения "Беркут" принимают участие в АТО на Донбассе – Пашинский

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В частности, в сообщении говорится, что во время проведения антитеррористической операции и несения службы по охране общественного правопорядка бойцы Министерства внутренних дел, за исключением отдельных случаев, в отношении которых ведется расследование, проявили мужество, отвагу и героизм.

По словам и.о. Администрации Президента Сергея Пашинского, в составе подразделений МВД боевые задачи на Востоке и Юге Украины сегодня выполняют также бывшие сотрудники расформированного спецподразделения "Беркут".

"После проведения переаттестации и внутреннего расследования по событиям в центре Киева в начале этого года, и установления непричастности к массовым убийствам участников акций протеста, эти сотрудники были допущены к дальнейшей службе в рядах МВД", - заявил он.

Читайте такжеГлава Нацгвардии: террористы в Славянске хорошо обучены, не славянской внешности

Исполняющий обязанности Главы Администрации Президента Украины особо отметил бойцов бывшего спецподразделения "Беркут", которые остаются верными присяге и служат в Луганской, Одесской и других областях.

"Компетентными органами Украины принято решение о том, что учитывая непростой путь, который пришлось пройти бойцам спецподразделения "Беркут" за последние шесть месяцев, когда преступная власть во главе с Виктором Януковичем заставляла их воевать с собственным народом, к уголовной ответственности будут привлекаться исключительно те ​​работники, по которым следствие установило непосредственное участие в убийствах и пытках участников Национальной Революции", - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский спецназ под Славянском разгромил крупную группировку террористов. Несколько сотен боевиков атаковали позиции украинских частей, и были отброшены с большими потерями подоспевшими на помощь резервами.