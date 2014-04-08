Ландик: косвенные данные указывают на причастность Ефремова к сепаратистским бунтам в Луганске

Об этом он сказал в интервью УНИАН, опубликованном сегодня на сайте агентства.

“Я не могу сказать точно, что главный фигурант сепаратистского бунта в Луганске – Ефремов. Но, по косвенным данным… Народный депутат Украины, лидер фракции ПР, житель Луганска – нигде, ни на одном митинге ни слова не говорит по ситуации, а его помощник организовывает захваты обладминистрации,здания СБУ, драки на митингах; а его крестник Родион Мирошник, директор областной государственной телекомпании, транслирует передачи, провоцирующие раскол страны – федерализация, второй русский, чуть ни с хлебом-солью нужно встречать Россию... И это все – люди Ефремова”, - сказал Ландик.

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Он обратил внимание, что захвачена была не милиция, а именно СБУ.

“...Потому что СБУ, его новый руководитель, стали копать под бизнес клана Ефремова, а те, в свою очередь, понимают, что попадут под люстрацию, что подразумевает уголовные дела. А так он (Ефремов – УНИАН) будет договариваться: мол, все может решиться в Луганске хорошо, но мне нужно то-то и то-то”, - продолжил Ландик и добавил: “Думаю, о Ефремове я сказал правильно. У меня уже на телефон идут sms, звонки – дом спалим, компанию спалим и так далее”.Читайте такжеЛандик: Семья Януковича платит сепаратистам в Луганске по $500

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске прошел сепаратистский автопробег и митинг в поддержку федерализации Украины, пророссийские активисты захватили здание УСБУ.

Некоторые СМИ после проведения журналистских расследований назвали заказчиком сепаратистских шествий и штурма СБУ в Луганске депутата от ПР Ефремова.

Сам же Ефремов 7 апреля назвал ложью обвинения в его адрес по поводу организации сепаратистов в Луганской области.