В здании СБУ в Луганске всего 15 сепаратистов и все они граждане России - СМИ
16:25, 08 апреля 2014Политика
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По информации журналистов в здании СБУ в Луганске находится всего 15 россиян-сепаратистов.
В здании СБУ в Луганске всего 15 сепаратистов и все из России /REUTERS
Об этом в эфире Eспресо.TV рассказала луганска журналистка Яна Осадчая со ссылкой на свои источники.
"У меня есть информация, но не подтверждена, из источника, которому я склонна доверять, сейчас в здании СБУ находится 15 граждан России, а также активист из Луганска, который был в Москве, и был одним из руководителем операции по захвату здания СБУ",- рассказала журналистка.Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУ
По ее словам, возле здания СБУ находятся священники, и они провели молебен. Кроме того, Осадчая рассказала, что возле здания спокойно и там находятся не луганчане, а свезены жители области.
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