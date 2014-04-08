В здании СБУ в Луганске всего 15 сепаратистов и все они граждане России - СМИ

Об этом в эфире Eспресо.TV рассказала луганска журналистка Яна Осадчая со ссылкой на свои источники.

"У меня есть информация, но не подтверждена, из источника, которому я склонна доверять, сейчас в здании СБУ находится 15 граждан России, а также активист из Луганска, который был в Москве, и был одним из руководителем операции по захвату здания СБУ",- рассказала журналистка.Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУ

По ее словам, возле здания СБУ находятся священники, и они провели молебен. Кроме того, Осадчая рассказала, что возле здания спокойно и там находятся не луганчане, а свезены жители области.