Партия регионов видит в Давыдовиче Кивалова

Представитель Партии регионов в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Елена ЛУКАШ заявляет о несовпадении данных электронных протоколов с протоколами на бумажных носителях.

Об этом Е.ЛУКАШ сообщила корреспонденту УНИАН.

«Партия регионов осуществляет параллельный подсчет голосов и к 11.00, при сверке 8837 протоколов на бумажных носителях с электронными протоколами этих же участков оказалось, что эти данные не совпадают», - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее словам, на этих участках количество голосов в пользу Партии регионов сокращено на 162 голосов, Народного блока Литвина - на 1506, Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» - на 1966, КПУ - на 1308 при одновременном увеличении голосов в пользу СПУ – на 6192, блока «Наша Украина» - на 4787, блока ПОРА-ПРП – на 1126, Украинского народного блока Костенко и Плюща – на 1675, БЮТ – на 10747.

Как сказала Е.ЛУКАШ, на некоторых избирательных участках количество избирателей, принявших участие в голосовании, превышает количество граждан, включенных в списки избирателей.

«Мы не хотим никого обвинять и хотим выяснить реальные причины такой ситуации, а также привлечь внимание Центральной избирательной комиссии к искажению данных», - сказала Е.ЛУКАШ.

Представитель Партии регионов также отметила, что эта ситуация не позволяет направить жалобу в ЦИК. «Получается ситуация, что мы должны в ЦИК подавать жалобу на ЦИК», - пояснила она.

Е.ЛУКАШ подчеркнула, что в связи с имеющимися фактами несовпадения данных электронных и бумажных протоколов Партия регионов проведет сверку данных по всем 34039 избирательным участкам.

Как сообщал УНИАН, председатель Центризбиркома Ярослав ДАВЫДОВИЧ назвал несовпадение данных электронной программы с данными протоколов на бумажных носителях «техническими ошибками при вводе информации в компьютерную программу».

Вместе с тем Я.ДАВЫДОВИЧ подчеркнул, что ни одна из политических сил не представила ЦИК конкретных фактов фальсификации протоколов.