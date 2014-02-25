Страны-члены ОБСЕ поддерживают мирное урегулирование в Крыму - Наливайченко
57 стран-членов ОБСЕ выразили поддержку в отношении мирного урегулирования в Крыму.
57 стран-членов ОБСЕ выразили поддержку мирному урегулированию в Крыму.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ со ссылкой на председателя службы Валентина Наливайченко, который сегодня встретился делегацией ОБСЕ во главе с послом Тимом Гульдиманном, специальным представителем председательствующего в ОБСЕ.
Как отметили в СБУ, «все 57 стран-членов ОБСЕ выступают в поддержку исключительно мирного урегулирования ситуации в Автономной Республике Крым».
Гульдиманн отметил, что каждая страна ОБСЕ, среди которых есть и Россия, готова поддержать мирное урегулирование и недопущение посягательств на территориальную целостность Украины, которая недавно завершила председательство в ОБСЕ.
«Единое настроение среди стран-членов ОБСЕ помочь мирному урегулированию ситуации», - подчеркнул Наливайченко.