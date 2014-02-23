В Минфине опровергают информацию СМИ о побеге Колобова
23:53, 23 февраля 2014Политика
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В Министерстве финансов Украины опровергают информацию некоторых СМИ о якобы побеге руководителя Юрия Колобова
В Минфине опровергают информацию СМИ о побеге Колобова
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.
«Министр никуда не выезжал. Выполняет свои обязанности. Кроме того о дальнейшей деятельности он имел разговор с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым», - отметили в пресс-службе.
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