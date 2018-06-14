Неделя в цифрах

1 из соорганизаторов Автомайдана Дмитрий Булатов исчез в начале уходящей недели. Семья подала заявление о пропаже. Министерство внутренних дел открыло производство.

2 кресла в правительстве – премьер-министра и вице-премьера по гуманитарным вопросам – предложил президент троим лидерам оппозиции во время очередного раунда переговоров.

2 облсовета - Ивано-Франковский и Тернопольский – запретили на территории области деятельность и использование символики Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

3-их “узников Банковой” - Сергея Нужненко, Ярослава Притуленко и Владимира Кадуру – освободил суд в соответствии с законом о декриминализации. Все уголовные производства закрыты.

3 смерти из-за огнестрельного ранения констатировали медики в результате столкновений митингующих с силовиками на Грушевского. В частности, погиб Сергей Нигоян из Днепропетровской области, Михаил Жизневский из Беларуси и Роман Сеник со Львова. Также на этой неделе возле Борисполя был найден мертвым со следами пыток львовянин Юрий Вербицкий, которого неизвестные похитили из больницы.

4 студента были задержаны в Киеве по подозрению в участии в беспорядках. Двое из них получили два месяца домашнего ареста, еще двое – проведут 60 дней в СИЗО. По обвинениям прокуратуры ребятам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

9 областных советов – Волынский, Ровенский, Львовский, Ивано-Франковский, Черновецкий, Хмельницкий, Тернопольский, Винницкий и Полтавский - захватили на этой неделе митингующие. Еще в шести областях - Закарпатской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Сумской и Черниговской - были предприняты соответствующие попытки.

19 участников Автомайдана арестовали на 2 месяца Оболонский и Дарницкий районные суды Киева. Все они были задержаны силовиками 23 января на Крепостном переулке, возле 17-й больницы и на улице Институтской.5. Им инкриминируется хулиганство и грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

37 председателей и членов украинских общественных организаций в 11 странах мира сделали совместное обращение к украинским силовикам. В частности, они призвали “отмежеваться от политики Президента Януковича, осудить его действия и перейти на сторону народа”.

42 журналиста пострадали в результате действий милиции за только три дня противостояний на улице Грушевского в Киеве. В журналистов стреляли силовики, они подрывались на светошумовых гранатах и подвергались избиениям.

97 человек задержаны в столице за массовые беспорядки по информации МВД. В частности, 52 человека в рамках открытого уголовного производства по ст. 294 УК Украины – массовые беспорядки. 44-ем задержанным уже сообщено о подозрении. А 21-ому человеку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

254 сотрудника милиции обратились за медицинской помощью после событий на ул. Грушевского в Киеве. 104 из них госпитализированы. У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными веществами.

10 000 долларов (85000 гривен) вознаграждения пообещал Автомайдан тому, чья информация поможет найти пропавшего лидера Дмитрия Булатова.

Анастасия Береза