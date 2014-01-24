Суд освободил двух "узников Банковой"

В пятницу суд вынес решение о декриминализации действий трех ативістів: Владимира Кадуры, Ярослава Притуленко и Сергея Нужненко. Их уголовные производства закрыты, передает "Украинская правда". Представители обвинения возражений не имели.

Как написал на своей странице в Facebook Егор Соболев, Владимир Кадура находился в заключении с 5 декабря, а Ярослав Приитуленко - с 1 декабря.

Судьи ссылались на закон, принятый 16 января, об изменениях в так называемый "закон об амнистии" относительно освобождения от уголовной ответственности лиц, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми (подсудимыми) в совершении уголовных действий в период с 21 ноября по 26 декабря 2013 года.

Как известно, этим законом также освобождены от ответственности сотрудники "Беркута" за избиение людей и нападение на журналистов.

В заключении остаются активист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя и его адвокат.