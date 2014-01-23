От рук правоохранителей на Грушевского пострадали 42 журналиста - СМИ

00:42, 23 января 2014
Политика
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Только за последние три дня противостояния на улице Грушевского в Киеве от рук правоохранителей пострадали по меньшей мере 42 журналиста.

REUTERS


Об этом свидетельствуют данные мониторинга Института массовой информации, сообщает «Украинская правда».

Список пострадавших постоянно обновляется.

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Журналисты пострадали в результате прицельных выстрелов силовиков, подрыва светошумовых гранат и избиения.

Полный список пострадавших журналистов здесь.

Напомним, во время беспорядков в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года в Киеве от рук правоохранителей пострадали более 50 журналистов.

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