От рук правоохранителей на Грушевского пострадали 42 журналиста - СМИ



Об этом свидетельствуют данные мониторинга Института массовой информации, сообщает «Украинская правда».

Список пострадавших постоянно обновляется.

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Журналисты пострадали в результате прицельных выстрелов силовиков, подрыва светошумовых гранат и избиения.

Полный список пострадавших журналистов здесь.

Напомним, во время беспорядков в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года в Киеве от рук правоохранителей пострадали более 50 журналистов.