От рук правоохранителей на Грушевского пострадали 42 журналиста - СМИ
00:42, 23 января 2014Политика
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Только за последние три дня противостояния на улице Грушевского в Киеве от рук правоохранителей пострадали по меньшей мере 42 журналиста.
От рук правоохранителей на Грушевского пострадали 42 журналисты /REUTERS
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Института массовой информации, сообщает «Украинская правда».
Список пострадавших постоянно обновляется.
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Журналисты пострадали в результате прицельных выстрелов силовиков, подрыва светошумовых гранат и избиения.
Полный список пострадавших журналистов здесь.
Напомним, во время беспорядков в Киеве 30 ноября и 1 декабря 2013 года в Киеве от рук правоохранителей пострадали более 50 журналистов.
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