Украинцы из 11 стран мира призывают дипломатов перейти на сторону народа

Соответствующее обращение подписали 37 председателей и членов украинских общественных организаций в 11 странах мира, сообщает медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

"Мы, граждане Украины, которые проживают на территории стран расположения дипломатических миссий Украины, в которых вы работаете, обращаемся к вам в связи с ситуацией, сложившейся в Украине, - говорится в обращении. - Последние события в Украине ярко показали, что высшие должностные лица в нашем государстве перестали быть легитимной властью. Трое граждан Украины, которые погибли от рук милиции, - это рубикон, который ставит правящую верхушку вне закона. Сейчас уже нет разделения по политическим взглядам, географическими или языковым признакам. Есть народ и преступники!".

"Уважаемые дипломаты! Большинство из вас являются профессиональными и высокообразованными людьми, добросовестно работающими для Украины. Большинство из вас прекрасно понимает, что власть, которая довела ситуацию в стране до войны, по определению уже не является властью. Призываем вас отмежеваться от политики Президента Януковича, осудить его действия и перейти на сторону народа! Проявите свою гражданскую позицию! Поддержите народ Украины!", - призывают украинцы за рубежом.