Неделя в цифрах

1 чиновник – глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин – был уволен в пятницу вечером указом главы государства. Как известно, Левочкин подал заявление об уходе сразу после силового разгона Евромайдана 30 ноября. По предварительной информации, с Левочкиным уходит и глава пресс-службы Виктора Януковича Дарья Чепак.

1 народный депутат – Анатолий Гриценко – принял решение сдать депутатский мандат. "Я избирался в парламент Украины, а не Северной Кореи", - написал он на своей страниц в Фейсбук после событий в парламенте 16 января. Депутат отметил, что Верховная Рада нарушает своими законами конституционные права, превращая Украину в диктаторское государство. "Работать в Верховной Раде, которая своими законами нарушает базовые конституционные права 45 миллионов граждан и вместо укрепления демократии и верховенства права превращает Украинское государство в диктатуру, - я не могу", - подчеркнул он.

2% роста экономики прогнозирует Всемирный банк для Украины в 2014 году. При этом по результатам прошлого года он составит минус 1,1% вместо озвученного ранее 0%.



2 года лишения или ограничения свободы или штраф от 500 до 1000 необлагамых минимумов можно получить отныне “за публичное отрицание или оправдание преступлений фашизма, пропаганда неонацистской идеологии, изготовление и (или) распространение материалов, в которых оправдываются преступления фашистов и их приспешников". Такой закон был принят 16 января в парламенте и подписан на следующий день главой государства.



2 народных депутата – Вадим Колесниченко и Владимир Олейник – стали авторами законопроекта (№ 3879 ) "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который отменяет множество конституционных прав граждан страны и уже получил название “диктаторского” и “подрывающего демократию в стране” от стороны юристов, правозащитников и общественных деятелей. В парламенте за его принятие насчитали 235 рук. Президент подписал его на следующий же день.



5 лет тюрьмы отныне можно будет получить за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны – советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев». Данный закон, авторства КПУ, был принят парламентом 16 января, а на следующий день подписан Президентом.



5 – таково теперь максимально допустимое количество автомобилей в колонне, двигающихся без специального разрешения МВД. Движение в автоколоннах большего количества машин без разрешения будет наказываться штрафом от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права управления транспортными средствами на 1-2 года с изъятием транспортного средства.



10 законов, принятых парламентом “вручную” 16 января, 17 января поздно вечером подписал глава государства. Среди них – скандальный закон №3879 ограничивающий множество гражданских прав в Украине, закон запрещающий перемещение колонны из более, чем пяти авто без разрешения ГАИ, закон, разрешающий заочный суд, усиливающий ответственность за разрушение советских памятников и отрицание преступлений фашизма, а также некоторые другие.

15 – во столько раз увеличились продажи стартовых пакетов предоплаченной мобильной связи одного только оператора - «Киевстар» - во всех точках продаж на следующий день после принятия закона, запрещающего продажу сим-карт без предъявления.



45 человек допросила прокуратура Киева по фактам событий в ночь с 10 на 11 января, когда под Киево-Святошинским райсудом и Святошинским райотделом милиции произошли столкновения между "Беркутом" и активистами Евромайдана.

49,3 бала из 100 возможных получила Украина согласно Индексу экономической свободы, заняв 155-ое из 178-ми стран. Это - самый низкий показатель среди 43-х европейских стран. Таким образом, Украина попала в группу стран, где подавляются экономические свободы (49,9 - 0), Средний показатель в мире - 60,3 балла.

249 рук насчитал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник за принятие государственного бюджета на 2014 год. Документ был принят сразу во втором чтении и целом без обсуждения. Согласно проекту документа, доходы в бюджет составят 395 млрд грн, расходы запланированы на уровне 460 млрд грн. Дефицит бюджета запланирован на уровне 70 млрд грн. Рост ВВП в 2014 году предполагается на уровне 3%, а инфляция - 4,3%.



496 нарушений свободы слова зафиксировал в Украине в 2013 году Институт массовой информации. Это в полтора раза больше, чем в 2012 (283 нарушения), в шесть раз больше, чем в 2009 году (79 случаев), и в 11 раз больше, чем в 2005 году (44 нарушения). Больше всего нарушений было зафиксировано в категории «препятствование выполнению профессиональных обязанностей журналистов» - 129 фактов (в 2012 – 96). На втором месте – физические нападения (101 случай, тогда как в 2012 – 65). На третьем месте в списке нарушений свободы слова – цензура (63 случая).

4250 гривен составляет теперь штраф за присутствие на митинге (даже на санкционированном) в маске или шлеме, за наличие у участника митинга "открытого огня", пиротехнических средств, в том числе осветительных, а также участие в митинге в "одежде, похожей на форменную одежду сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих". Установка палаток, сцены или звукоусиливающей аппаратуры влечет за собой штраф в 5,1 тыс. грн или арест до 15 суток. Все это предусмотрено законом №3879, принятом 16 января Верховной Радой.

720 000 виз выдали польские консульства в прошлом году украинцам. Это на 12%, или 77,5 тысяч больше, чем в 2012 году. Больше всего выросло количество выданных краткосрочных шенгенских виз, позволяющих находиться на территории государств Шенгенской зоны максимум до 3 месяцев каждые полгода, - до 528 тысяч, при этом уменьшилось количество долгосрочных национальных виз, которые выдаются на полгода-год, как правило, для работы, учебы и посещения близких - до 192 тыс. с 194 тыс. виз.

1 100 000 000 гривен дохода за 2013 год задекларировали украинцы за две недели нового года. Декларации подали 116 тыс. человек, из них порядка 5 тыс. человек задекларировали доходы свыше 1 млн грн. Общий объем задекларированных этими гражданами доходов составил 189,7 млн грн.

36 000 000 000 гривен составил объем фармацевтического рынка Украины в 2013 году, что на 14% больше показателя 2012 года. Аптечный сегмент рынка, по сравнению с 2012 годом, вырос на 12,6% и достиг 30,5 млрд грн за 1 млрд 300 млн реализованных упаковок.

Анастасия Береза