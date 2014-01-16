Власенко попросил суд закрыть дело об избиении Окунской

Заслушав мнения сторон, суд ушел в совещательную комнату для принятия решения, которое будет объявлено завтра в 12.00.

По словам Власенко, одной из причин, на основании которой необходимо закрыть это дело, является то, что истек срок давности за якобы совершение этого преступления.

“Закон говорит четко, что следствие не ведется и дело закрывается, если прошло три года с момента якобы совершения этого преступления. Статья говорит, что прошло три года и дело закрывается по формальным признакам”, - объяснил Власенко в интервью журналистам.

Он сообщил, что на судебном заседании привел слова свидетеля, который указывал, что за фальсифицированные показания Окунская предлагала квартиру в Киеве. “Это свидетель отметил во время допроса”, - сказал Власенко.

В свою очередь, комментируя его позицию, представитель государственного обвинения прокурор Дмитрий Борзых сказал, что, “действительно, Уголовный процессуальный кодекс предусматривает такую возможность, но решение этого вопроса является прерогативой суда. В то же время уголовное производство было открыто в отношении Власенко в декабре прошлого года, когда срок давности еще не истек. Поэтому все было законно”.

Борзых опроверг сообщение Власенко о словах свидетеля, которому за показания якобы предлагалась квартира. “Таких свидетелей по уголовному производству нет. Он (Власенко) трактует уголовное производство по своему усмотрению для своей защиты. Это его право”, - сказал прокурор.

Вместе с тем, Борзых в очередной раз отметил, что выдвинутое Власенко обвинение не имеет никакого политического основания, а наоборот - сам Власенко политизирует его.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины в отношении Окунской.

12 ноября 2013 года Печерский райсуд избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко должен по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут позволить ему выехать за границу.

Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для исполнения им функций защитника Тимошенко.

Сегодня, 16 января, суд разрешил Власенко посещать мать, которая проживает в городе Тетиев Киевской области.

15 января стало известно, что Генпрокуратура обвиняет Власенко еще в одном преступлении против Окунской. Действия Власенко квалифицируются по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Сам Власенко заявляет, что никогда не применял силы против Окунской. Он называет обвинение абсурдным и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.