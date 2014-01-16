Милиция открыла дело за блокирование оппозицией Рыбака и Калетника

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, Следственным управлением Главного управления МВД в г. Киеве открыто уголовное производство по фактам совершения некоторыми лицами хулиганских действий в отношении председателя Верховной Рады Владимира Рыбака и его первого заместителя Игоря Калетника.

Также открыто уголовное производство по факту совершения хулиганских действий некоторыми лицами, в результате чего были причинены телесные повреждения народному депутату Владимиру Малышеву.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Рыбак и Калетник были заблокированы в своих кабинетах депутатами от оппозиции.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил об избиении сегодня в сессионном зале «регионала» Малышева. «На сегодняшний день работают следственные органы. Мы, безусловно, видели все процессы, которые происходят, и мы считаем, что это безобразие, когда депутат рассек голову нашему коллеге таким вот образом, что, скорее всего, у него будет сотрясение мозга, и кровь, вы сами видели, как лилась кровь у этого человека. Это недопустимое явление - драка в таком формате», - заявил Ефремов.

«Мы будем добиваться того, чтобы следственные органы провели соответствующую работу, и чтобы с данного депутата (который ударил Малышева) была снята неприкосновенность, и он предстал перед судом», - подчеркнул Ефремов.

В то же время в ВО «Батькивщина» заявили об избиении во время утреннего заседания Верховной Рады народного депутата от "Батькивщины" Степана Кубива, которого «ударил в лицо один из депутатов от Партии регионов».