В ГСЧС не готовы ответить, от кого поступают звонки о минировании метро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Болотских сказал журналистам перед заседанием правительства.

По его словам, он не готов ответить, от кого поступают звонки о минировании центральных станций.

«Сейчас не готов ответить», - сказал глава ГСЧС и добавил, что виновный за ложную тревогу понесет уголовную ответственность.

«(Что касается эвакуации – УНИАН) проходит абсолютно нормальный алгоритм отработки этого вопроса. Если на 101 или 102 поступает такой сигнал (о минировании – УНИАН), то службы должны отработать, чтобы понять: это ложный вызов, есть ли там заминированные. Эвакуация – это абсолютно нормальный алгоритм работы МВД и ГосЧС»,- сказал Болотских.

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Он также не смог ответить, почему станции закрыли сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался примерно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позднее в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

10 декабря, около 9.30 утра на вход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". Сотрудники милиции объясняли свои действия тем, что ими получена информация о том, что метро "заминировали третий раз за сутки". Работа станции была возобновлена в 12.45, а станции «Крещатик» - в 12.47.

В среду, 11 декабря, станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" будут закрыты для входа и выхода и будут работать как пересадочные. Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена: "Сегодня, 11 декабря 2013 года в связи с проведением массовых мероприятий станции «Майдан Незалежности» и "Крещатик" закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные с линии на линию".

В то же время на некоторых станциях метро было объявлено, что метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты в связи с тем, что «беркут» разгоняет митингующих на Майдане.

Милиция с часа ночи 11 декабря пытается зачистить Евромайдан.