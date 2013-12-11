Митингующие заблокировали "Беркут" в автобусах возле КГГА, из здания бросили дымовую шашку
Митингующие заблокировали бойцов «Беркута» в автобусах возле Киевской городской государственной администрации
Митингующие заблокировали бойцов «Беркута» в автобусах возле Киевской городской государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, в то же время из окон второго этажа мэрии на автобусы “беркутовцев” бросили несколько петард и дымовую шашку.
Митингующие на улице начали кричать, что это провокации.
Впоследствии кто-то загасил шашку из огнетушителя.
Киевляне массово прибывают к зданию Киевсовета со стороны улицы Богдана Хмельницкого.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, митингующие, которые держат оборону, построили баррикады из скамеек поперек Крещатика на углу улицы Богдана Хмельницкого.
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Как сообщалось, сегодня около 9 утра часов бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание КГГА.
Митингующие начали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА, вход в которую заблокирован тремя автобусами “беркутовцев”.
Пока еще спецназовцы отступили.
Между тем митингующие не пропустили еще два автобуса “Беркута”, которые следовали к зданию КГГА.