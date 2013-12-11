Митингующие заблокировали автобусы "Беркута", которые следовали к КГГА, спецназ отступил

Митингующие заблокировали автобусы “Беркута”, которые стоят на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Крещатика.

Как передает корреспондент УНИАН, автобусы следовали к зданию КГГА.

Первый автобус покидает перекресток. Под колеса второго автобуса, который стоит чуть дальше, ложатся люди, чтобы он не двигался.

Митингующие требуют, чтобы автобусы с «беркутовцами» развернулись в направлении площади Льва Толстого и уехать прочь.

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Ближе к мэрии митингующие встали живым кордоном, чтобы не пустить “беркутовцев” на помощь тем, которые заблокированы митингующими возле мэрии.

Как сообщалось, бойцы спецподразделения “Беркут” прибыли под здание Киевской городской государственной администрации.

Митингующие стали поливать “беркутовцев” водой из брандспойтов со второго этажа здания КГГА, вход в который заблокирован тремя автобусами “беркутовцев”.

Пока спецназовцы отступили.