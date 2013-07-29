Яценюк думает, что отношения с Россией при Ющенко были лучше

Последний визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Украину продемонстрировал, что украинско-российские отношения при Президенте Украины Викторе Януковиче стали намного хуже, чем были даже при предыдущем Президенте.

Об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил в эфире Радио «Свобода».

«Да, они (президенты Украины и России – УНИАН) обнимаются, целуются, ездят в одном автомобиле. Но при всем этом идет подковровая политическая война. Идет российское наступление на Украину», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, празднование Крещения Руси-Украины в субботу, со стороны власти имело «исключительно политический подтекст». Эти события «не имели ничего общего с христианскими ценностями и действительно празднованием прихода христианства в первую очередь на территорию Украины», что было фактически европеизацией и открыло путь к тому, чтобы и Россия стала христианским государством.

«Какую политическую цель преследует президент России Путин? В первую очередь – это приехать на территорию Украины как человек, который доминирует на постсоветском пространстве. Он приехал не один, а привез с собой своего клирика, кем является российский предстоятель их Российской православной церкви. И цель была одна – показать, что это те территории, которые они якобы контролируют до сегодняшнего дня», - сказал Яценюк.

Он обратил внимание на приезд большой российской делегации и массовые мероприятия именно накануне подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. «Не является ли это еще одним шагом, чтобы жать на Украину в отношении подписания уже не меморандума об ассоциированном членстве в Таможенном союзе, а фактически относительно первого шага к полноценному членству в Таможенном союзе», - добавил он.

По мнению Яценюка, еще одной задачей Москвы было показать, что она контролирует Украину как территорию, что Украина находится в сфере ее религиозных интересов через Российскую православную церковь. Поездкой в Севастополь Путин хотел продемонстрировать, что кроме вопросов религии, экономики, Россия контролирует военный вопрос. «Здесь находится российский флот и российский президент приехал к своему войску также продемонстрировать военную мощь и военное присутствие на поприщах Украины», - отметил Яценюк.

Он убежден, что так дальше не может продолжаться, «нашим российским партнерам нужно в конце концов понять, что выбор (Украиной – УНИАН) уже сделан, и давно». В украино-российских отношениях прежде всего россиянам нужно осознать, что «старый постсоветский формат, который они внедряют сейчас, нежизнеспособен и не приведет никуда, а только к ухудшению и обострению отношений».

«Им нужно осознать, что Украина является европейским государством. Она сделала свой выбор не только благодаря князю Владимиру, а в том числе благодаря сегодняшним украинцам, большая половина которых хочет идти в ЕС. Наши отношения с Россией нужно строить на новой формуле, где Украина является частью ЕС и где Россия является одним из наибольших ее партнеров», - подчеркнул Яценюк.