Яценюк: Такое впечатление, что вчера Путин хотел изменить решение князя Владимира

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк считает, что Президент Украины Виктор Янукович должен был сегодня присутствовать на праздновании 1025-летия Крещения Киевской Руси, которое проводит Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью журналистам.

«Президент должен быть со своей церковью и со своим народом, и он должен был быть сегодня здесь», - заметил он.

Яценюк добавил, что сегодня во время молебна на Владимирской горе у него было «ощущение настоящего христианского праздника, ощущение величия и гордости за Киевскую Русь, за Украину, которая принесла христианство».

Яценюк подчеркнул, что вчера не принимал участия в мероприятиях по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси под эгидой УПЦ Московского патриархата, а видел сюжеты о них по телевизору, «и то очень коротко».

«Создалось впечатление, что вчера российский Президент Владимир (Президент России Владимир Путин — УНИАН) хотел изменить решение киевского князя Владимира — именно то решение, благодаря которому Украина является европейским государством и одной из крупнейших стран Европы, то решение, благодаря которому, кстати, и наши российские партнеры также являются больше европейцами, чем азиатами», - подчеркнул Яценюк.

Он негативно оценил помпезность празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси вчера в Киеве.

«Она (церковь) должна быть более смиренной, так мне кажется, простому прихожанину греко-католической церкви. Все-таки на бронированных поездах и на бронированных мерседесах для тех людей, которые должны вселять веру в миллионы, не совсем правильно (видимо речь идет о том, что не совсем правильно идти к людям — УНИАН)», - подчеркнул Яценюк.