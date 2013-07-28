В Киеве идет Крестное шествие верующих УПЦ киевского патриархата

В столице по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси началось Крестное шествие верующих Украинской православной церкви (Киевского патриархата) от Владимирского собора к памятнику Святому равноапостольному князю Владимиру.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимает участие несколько тысяч верующих и священнослужителей, которые возглавляют колонну, а также представители общественных организаций, в частности, активисты ОО «Свича» держат плакат с надписью “Ми впевнені: Україна має свій зв’язок з Богом”, “Ми віримо - українські духовні отці молять Бога за нас”.

По теме: Во Владимирском соборе совершается Божественная литургия

Также в Крестном шествии принимают участие народные депутаты от партии «Батькивщина», в частности, Арсений Яценюк, Александр Бригинец, Андрей Павловский, Владимир Арьев и внефракционный Олег Ляшко. Рядом с депутатами идет предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Завершится Крестное шествие молебном на Владимирской горе.