«Батькивщина» может взять на вооружение тактику КПУ - Фесенко

Такое мнение высказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя голосование трех депутатов от «Батькивщины», которые вопреки принятому фракцией решению поддержали законодательные инициативы правительства, сообщает ForUa.

«Во фракции есть влиятельные лидеры, но они не выведут весомую часть фракции. А те депутаты, которые проголосовали в поддержку правительственных инициатив — личности малоизвестные, это не ведущие фигуры во фракции. Безусловно, в рядах «Батькивщины» ослабла дисциплина, существует «разброд и шатания». Я полагаю, что можем ждать новых «тушек» — или они выйдут сами, или кого-то исключат. Я не думаю, что это будет разовый большой исход членов фракции, скорее всего, будет постоянный постепенный процесс», — полагает Фесенко.

Политолог также обратил внимание на политику двойных стандартов во фракции «Батькивщина». Недавно за обоснованную критику руководства партии Анатолия Гриценко хотели исключить из фракции. Точно так же депутаты Владимир Купчак и Вячеслав Кутовой ранее подверглись жесткой критике со стороны партийных соратников за поддержку правительственных инициатив. Но нынешние действия депутатов Ольги Сикоры, Василия Гладия и Валерия Лунченко остались вообще без какой-либо реакции со стороны руководства фракции. «Я даже не могу сказать — были согласованы их действия с руководством фракции или нет. Возможно, руководителям фракции сейчас вообще не до этого. Если реакция и будет, то, скорее всего, позже и если такие голосования будут повторяться», — сказал Фесенко.

В то же время политолог не исключил, что возможно своего рода скрытое сотрудничество оппозиции с властью. В качестве примера он приводит парламентскую тактику коммунистов. «Они якобы декларируют, что не намерены поддерживать некоторые инициативы власти. Тем не менее, когда вся фракция голосует «против» или вообще не голосует, коммунисты все же «сливают» некоторое количество критически необходимых для принятия решений голосов. Никто не устраивает скандалы по поводу партийной дисциплины, но в то же время коммунисты нашли эффективный способ сотрудничать с властью и при этом сохранять лицо», — отметил он.

Напомним, что недавнее голосование депутатов Ольги Сикоры, Василия Гладия и Валерия Лунченко противоречило позиции фракции «Батькивщина», которая решила не поддерживать инициированные правительством законопроекты. В то же время недавно именно эти трое депутатов подвергли резкой критике своих коллег Владимира Купчака и Вячеслава Кутового. Они покинули ряды «Батькивщины», а перед этим вопреки решению фракционного руководства поддержали правительственный законопроект, который касался деятельности санационного банка.