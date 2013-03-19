Главное за день: обзор топ-новостей

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Нардепы, которые зашли в ВР вместо Власенко и Веревского, приняли присягу

Александр Козуб и Роман Стаднийчук, которые прошли в парламент вместо Андрея Веревского и Сергея Власенко, приняли присягу народного депутата Украины.

Люди Тягнибока подрались с коммунистами

К драке присоединились несколько депутатов от Партии регионов. Схватка длилась не более минуты. Во время драки в парламенте повреждения получила Ирина Сех из фракции "Свобода" - у нее была рассечена губа и шла кровь.

Папа Римский взошел на престол

Франциску вручили символы папской власти - "перстень Рыбака" и омофор. В своей проповеди он отдельно обратился к политикам.

Коммунисты в ВР объявили свой ультиматум

Как подчеркнул Петр Симоненко, фракция КПУ после голосования о повестке дня второй сессии "ни за один из проектов законов голосовать не будет, пока не будут решены вопросы об отмене пенсионной реформы и не будет восстановлено законное право женщин выходить на пенсию в 55 лет, а мужчин в 60 лет".

Арбузов отрицает, что владеет медиа-активами

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов на брифинге опроверг информацию о том, что он является владельцем каких-либо медиа-активов, включая газеты и телеканал БТБ. Он также рассказал о своих отношениях с Александром Януковичем и заявил, что работа над созданием финансовой полиции идет.

Кочнева собирается отсудить у председателя коалиции оппозиционных сил Сирии 50 млн

Журналистка Анхар Кочнева, которая 5 месяцев провела в плену у сирийских повстанцев, намерена подать судебный иск к председателю коалиции оппозиционных сил Сирии Джорджа Сабра, который обвинял ее в незаконных действиях. Кочнева, которая дала пресс-конференцию в Киеве, призналась, что не имеет претензий к работе украинских дипломатов в Сирии, которые занимались ее увольнением, а также сказала, что через две недели хочет вернуться в Сирию.

Посол США: Тимошенко и Луценко необходимо освободить

"Вы посмотрите на имена: кто, собственно, попал под наказание разве среди них есть лидеры, скажем, из Партии регионов?", - сказал посол, отметив, что позиция США остается неизменной.

Азаров назвал КПУ, «Свободу» и «Батькивщину» агентами России

Коммунистическая партия Украины, ВО «Свобода» и ВО «Батькивщина» объединились против правительства в вопросе добычи в Украине сланцевого газа, считает премьер-министр. Он также заявляет, что газовые контракты Украины с Россией не содержат юридических зацепок для их опротестования в суде.

ГПУ продолжила дело Щербаня, потому что Тимошенко «затягивает следствие»

Органы следствия Генеральной прокуратуры Украины продолжили уголовное производство по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, в организации которого подозревается экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Адвокат экс-премьера считает, что ГПУ продолжила расследование, поскольку не имеет доказательств вины Тимошенко.