Адвокат: ГПУ продолжила расследование, поскольку не имеет доказательств вины Тимошенко

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Если причина продолжения досудебного расследования – это отсутствие показаний Тимошенко, значит, объективно нет ничего, что бы безоговорочно доказывало причастность Тимошенко к совершению того, что ей инкриминируют. Если они заявляют, что непредоставление показаний Тимошенко – это основание для продолжения досудебного расследования, то, значит, того, что собранно на сегодняшний день, не хватает для того, чтобы передать дело в суд», - сказал А.Плахотнюк.

Он отметил, что давать показания по делу является правом, а не обязанностью гражданина. Однако, по словам А.Плахотнюка, Ю.Тимошенко не отказывалась от дачи показаний.

«То, что она не отказывалась – это однозначно, то, что она давать показания по делу будет – это также однозначно. Только вопрос в том, в каком состоянии и в каких условиях она будет это делать», - заметил он.

Адвокат также обратил внимание на то, что его подзащитную, несмотря на соответствующие просьбы, не доставляют на судебные заседания по допросу свидетелей по делу об убийстве Е.Щербаня.

«С одной стороны, они говорят, что отказ давать показания – это причина для продолжения сроков, в то же время они не доставляют ее в судебные заседания по допросу свидетелей», - подчеркнул А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Е.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений. Печерский райсуд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела.

В то же время сегодня стало известно, что органы следствия Генеральной прокуратуры Украины продлили срок расследования дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, в организации которого подозревается Ю.Тимошенко.

Начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Курысь среди причин продления сроков расследования дела основной он назвал то, что Ю.Тимошенко заняла позицию «затягивания следствия».

«Понимаете, Ю.Тимошенко до сих пор так и не дала своих показаний по делу. Невзирая на наши попытки, это так и не состоялось. Это ее право, а не обязанность, от которой она вроде бы и не отказывается, однако постоянно находит причины для избежания общения со следствием. Это одна из основных причин, почему дело еще не передано в суд», - объяснил А.Курысь.