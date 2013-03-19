ГПУ продлила дело Щербаня, потому что Тимошенко «затягивает следствие»

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Курысь.

"Еще 7 марта по завершению допроса свидетеля Александры Кужель следователь вручил адвокатам подозреваемой Юлии Тимошенко копию ходатайства о продлении сроков следствия по делу относительно организации убийства народного депутата Е.Щербаня и разворовывания 405,5 млн долл. 15 марта прокурор вынес постановление о продлении сроков расследования", - сказал А.Курысь.

Среди причин для продления сроков расследования дела основной он назвал то, что Ю.Тимошенко заняла позицию "затягивания следствия".

"Понимаете, Ю.Тимошенко до этого времени так и не дала своих показаний по делу. Невзирая на наши попытки, это так и не состоялось. Это ее право, а не обязанность, от которой она вроде бы и не отказывается, однако постоянно находит причины, чтобы избежать общения со следствием. Это одна из основных причин, почему дело еще не передано в суд", - пояснил А.Курысь.

В то же время он не уточнил, какие дополнительные временные рамки отведены для продолжения следственных действий, но подчеркнул, что следователи готовы к проведению допроса Ю.Тимошенко в любое удобное для нее время.

"Следствие готово подождать еще некоторое время для обеспечения соблюдения всех прав Тимошенко", - отметил А.Курысь.

По теме: В ГПУ надеются, что дело об убийстве Щербаня к лету будет в суде

Как сообщал ранее УНИАН, генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году депутата и бизнесмена Е.Щербаня. Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павел Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева 13 февраля начал проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела.