Кочнева намерена через две недели вернуться в Сирию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Кочнева сказала на пресс-конференции в Киеве.

«Завтра в Москву. К ребенку, к друзьям. Тоже сделаем пресс-конференцию. Надеюсь, что паспорт будет получен и недели через две - в Сирию», - сказала она.

Отвечая на вопрос, чем она будет заниматься в Сирии, А.Кочнева отметила, что будет продолжать работать как журналист.

«Я человек мирный, я блогер, мое оружие — это клавиатура. В принципе, я буду заниматься тем же. Может быть, лишний раз сама не буду ходить в магазин, потому что будут искать»,- сказала она.

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А.Кочнева также сообщила, что планирует издать свой дневник и путеводители по Каиру и Дамаску.

Отвечая на вопрос о дочери, А.Кочнева отметила: «Родитель — это не физическое тело, которое постоянно вытирает сопли, родитель — это пример. Если моя дочка вырастет такой как я, я буду только рада», - сказала она.

Вместе с тем журналистка добавила, что не возьмет свою дочь в Сирию. «Когда я выезжаю в 7 утра на теракт, то кто будет водить ее в школу», - сказала А.Кочнева.

Как сообщал УНИАН, А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приехавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

11 октября 2012 года появилась информация о том, что А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая называет себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если к этому времени не получат выкуп.

Во втором обращении, обнародованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занималась переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

11 марта 2013 года в СМИ появилась информация, что А.Кочнева убежала из плена сирийских боевиков.

После освобождения она заявила, что все снятые боевиками ролики с ее участием были записаны под угрозами.