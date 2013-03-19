Папа Римский в своей проповеди отдельно обратился к политикам

Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

«Центром христианского призвания является Христос. Давайте беречь Христа в нашей жизни, чтобы оберегать других, чтобы оберегать творения», - сказал Понтифик, обращаясь к мирянам, которые заполонили площадь святого Петра в Риме, к кардиналам, епископам и священникам.

Он заметил, что это касается не только христиан, но и всех людей, и имеет очень широкий контекст.

«Это значит оберегать людей, заботиться с любовью обо всех, о каждом человеке, а особенно о детях, родных, тех, кто слабее и часто находится где-то на периферии наших сердец. Это значит заботиться друг о друге в семье… Это также значит с искренностью переживать дружбу», – призвал Папа Франциск.

Отдельно обратился в проповеди Папа к людям, которые наделены политической, экономической властью.

«Хочу очень попросить всех, кто выполняет ответственные задания в экономической, политической и общественной сферах. Всех мужчин и женщин доброй веры – будем “хранителями” творения Божьего плана, вписанного в природу, хранителями окружающей среды, ближнего; не позволим, чтоб путь нашего мира сопровождали знаки разрушения и смерти! Но чтобы “хранить”, мы должны также заботиться о себе самих. Будем помнить о том, что ненависть, зависть, гордость загрязняют жизнь! Оберегать значит слышать своим сердцем, потому что именно оттуда исходят добрые и злые намерения: те, что строят, и те, что разрушают! Мы не должны бояться доброты, даже больше – нежности!», - отметил Папа Франциск.