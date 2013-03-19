Люди Тягнибока подрались с коммунистами

Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить.

К трибуне также подошли депутаты из фракции КПУ. После этого между депутатами из этих фракций началась небольшая потасовка. В драку включились несколько депутатов от Партии регионов. Столкновение длилось не больше минуты.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак позвал лидеров фракций к себе на совещание.

В данное время трибуна парламента заблокирована представителями оппозиционных фракций.