Люди Тягнибока подрались с коммунистами
10:45, 19 марта 2013Политика
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В сессионном зале ВР произошла драка между депутатами из фракций «Свобода» и КПУ.
В ВР снова дерутся
Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить.
К трибуне также подошли депутаты из фракции КПУ. После этого между депутатами из этих фракций началась небольшая потасовка. В драку включились несколько депутатов от Партии регионов. Столкновение длилось не больше минуты.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак позвал лидеров фракций к себе на совещание.
В данное время трибуна парламента заблокирована представителями оппозиционных фракций.
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